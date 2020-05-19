AmCham объяснила продажу Россией облигаций госдолга США

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Американская торговая палата (AmCham), представляющая в РФ интересы инвесторов из США, назвала вывод Россией средств из государственных долговых бумаг Соединённых Штатов конъектурным решением.

По информации РИА Новости, только в марте 2020 года правительство России втрое снизило объем вложений в американские гособлигации — до $3,85 миллиарда. Вывод российских средств из госдолга США оказался крупнейшим за последние месяцы — в январе-феврале Россия активно вкладывалась в облигации Федерального резерва.

Это может быть конъюнктурным решением, такое происходило и раньше. <...> Американский госдолг — высоколиквидный, устойчивый инструмент, которым пользуются ведущие экономики мира, — отметил глава AmCham Алексис Родзянко в комментарии изданию.

Вывод активов совпал с падением нефтяных цен и усугублением пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, глава ВТБ Андрей Костин предложил правительству России увеличить федеральный госдолг до 6 трлн рублей, чтобы поддержать национальную экономику в период мировой рецессии.