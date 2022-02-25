Гендиректор «РТС-тендер» предрёк стимулирование экономики ростом госзакупок

Российский бизнес может рассчитывать на внутренний спрос со стороны государства, сообщил NEWS.ru генеральный директор электронной площадки «РТС-тендер» Владимир Лишенков. Он рассказал, что госзакупкам в России ничего не угрожает.

В настоящий момент мы не видим негативных сценариев для закупочной отрасли в целом. Скорее наоборот, нас ожидает стимулирование внутреннего спроса со стороны государства, поддержка российских производителей и помощь в развитии бизнеса, — заявил Лишенков.

Он также пояснил, что политика импортозамещения, которую государство ведёт последние годы, подтолкнула к усилению различных отраслей экономики.

Гендиректор электронной площадки торгов ранее прокомментировал складывающийся диалог между российским бизнесом и властью, сказав, что стратегией противодействия санкциям может быть только адаптивность и нестандартный поход к решению задач. Впереди непростые и мало предсказуемые времена для бизнеса, отметил он.

Напомним, что накануне в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями российского бизнеса. Там глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес в России адаптировался к существованию в условиях кризиса.