Гендиректор ГТС Украины назвал ключевую проблему «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/e027ad60-15ba-11eb-86b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Строительство «Газпромом» «ненужных» газопроводов в обход Украины является исполнением «политической воли» российских властей, заявил гендиректор украинского оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

По его словам, главная проблема компании заключается в том, что она «не совсем коммерческая организация», а газ всегда был «элементом политики» России, что якобы оказывает крайнее негативное влияния на «Газпром».

Десятки миллиардов долларов «Газпром» выбросил на ненужные обходные газопроводы, только чтобы исполнить политическую волю руководства России, цель которого — лишить Украину транзитного дохода ($2 млрд в год), — заявил он.

Макогон добавил, что если бы российская компания была исключительно коммерческой организацией, то Киев и Москва смогли бы успешно сотрудничать и обеспечивать транзит газа из России в Евросоюз.

Он также отметил, что наибольшей угрозой для Украины является запуск обходных газопроводов, которые лишат страну дохода за транзит газа.

«Газпром» строит обходные газопроводы вокруг Украины: Северные потоки, Турецкий поток. И в этом аспекте «Газпром» для нас — конкурент, — подчеркнул глава украинской ГТС.

Макогон пообещал до конца бороться против обходных газопроводов, передаёт издание «Комментарии».

Как писал NEWS.ru, ранее Макогон заявил, что Киев отыщет способ ударить по «Газпрому», если РФ не продлит контракт с Украиной на транзит газа европейским потребителям.