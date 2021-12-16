«Где взять деньги?»: Рязанский оценил идею новогодних выплат пенсионерам

Предложение Комитета Госдумы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов ежегодно перечислять пенсионерам предновогодние выплаты является обоснованным и понятным, однако «смущает» сумма — 786,2 млрд рублей, заявил NEWS.ru председатель Союза пенсионеров России (СПР) и сенатор Валерий Рязанский. По мнению политика, единственным источником таких денег могут стать резервы страны.

Сумма меня смущает — 786,2 млрд рублей. Где эти деньги взять? Единственный источник — резервы страны. Но для этого нужно решение высшего руководства страны, первого лица — президента Владимира Путина. Он знает детали этого вопроса. Я думаю, что президент в самое ближайшее время назовёт решение, каким образом компенсировать неприятности, вызванные пандемией. На пенсионеров они действуют наиболее неприятно — это и продовольствие, и лекарство, — подчеркнул Рязанский.

Собеседник добавил, что подобные выплаты для большинства пенсионеров станут «хорошим подарком» на Новый год, если, хотя бы, каждому выплачивать ежегодно среднюю пенсию. Также Рязанский отметил, что для простоты администрирования процедуры можно перечислять всем пожилым людям одинаковые суммы.

Проще будет администрировать, если сумма будет равная для всех, а с точки зрения справедливости, то лучше пусть будет средняя пенсия каждого. Причины [инициативы Комитета Госдумы] объективны — инфляция съела практически всю ту разницу, которую мы в своё время доплачивали пенсионерам, — подытожил Рязанский.

Предновогоднюю выплату предлагается переводить всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию, и не ставить одних получателей в преимущественное положение перед другими. Согласно пояснению, уровень инфляции по итогам 2021 года может превысить 9% и это негативно отразится на доходах пенсионеров.

Предполагается, что источником выплат станет федеральный бюджет. В 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей, из которых 66,4 млрд рублей — это выплаты военным пенсионерам, а 719,8 млрд рублей — выплаты получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Ранее жительница Новосибирска Ксения Борошкина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выплатить семьям с детьми по пять тысяч рублей. Мать двоих детей опубликовала петицию, в которой поблагодарила за прошлые новогодние выплаты, и сообщила, что расходы с того времени не уменьшились.