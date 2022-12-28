«Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

Фото: Cao Jianxiong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суточные показатели поставок газа из России в Китай достигли рекордных значений, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании. По его словам, максимальное превышение поставок составило 18,7%. Он подчеркнул, что у компании в планах поставлять в Китай 48 млрд кубометров газа в год.

Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай. <...> Надо отметить, что мы в этом году подписали дальневосточный контракт, который позволяет нам поставлять 10 млрд кубометров газа с Дальнего Востока. И суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время у нас составит 48 млрд кубометров газа в год, — сказал Миллер.

Также в рамках итогового выступления он отметил, что добыча компании в 2022 году составила 412,6 млрд кубометров газа. 243,1 млрд кубометров газа будут использоваться внутри России, в то время как 100,9 млрд кубометров будут отправлены в страны дальнего зарубежья.

«Газпром» уже устанавливал исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 9 декабря. Тогда суточные обязательства компании, предусмотренные контрактом с китайской стороной, были превышены на 16,4%.

В компании добавили, что таким образом ответили на запрос со стороны Китая об увеличении суточных поставок газа в декабре относительно утвержденного ранее графика. В холдинге отметили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.