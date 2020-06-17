«Газпром» расценил поданные в ФАС жалобы как попытку сорвать инвестпроекты

https://static.news.ru/photo/f7b76394-b0ed-11ea-89d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

«Газпром» считает жалобы, которые сейчас рассматриваются федеральной антимонопольной службой, попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестпроектов. Речь идёт о закупке компанией труб на рекордную сумму, по поводу чего ведомство получило два обращения.

Трубы обошлись «Газпрому» в почти 100 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

ФАС назначила рассмотрение обращений на 19 июня. «Газпром» считает их необоснованными, так как права и интересы компаний и тем более физических лиц никак не могут быть затронуты закупкой. В «Газпроме» уверены, что жалобщики хотят сорвать крупные инвестиционные проекты.

Закупленные «Газпромом» трубы планировалось поставлять на различные объекты — магистрали «Сила Сибири», «Ухта — Торжок», «Бованенково — Ухта». Для этого был объявлен конкурс на закупку 1,3 млн тонн труб, начальная цена контракта составляла 98,4 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральная антимонопольная служба приняла две жалобы на рекордную закупку «Газпромом» труб большого диаметра. Одна жалоба подана компанией ООО «Просперити», вторая — от физического лица.