«Газпром» остановил поставки углеводородных газов после взрыва на заводе

«Газпром» начал временно приостанавливать поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) после взрыва и пожара на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем. Об этом сообщают «Ведомости».

В письме представители компании «Газпром газонефтепродукт холдинг» заявили о прекращении отгрузок СУГ железнодорожным транспортом по всем направлениям на неопределённый срок.

Также подчёркивается важность доходов от прямых контрактов в структуре финансовой прибыли компании. Так, денежная выручка от подобного рода контрактов составляет порядка 70% от продаж сырья. В результате срыв поставок коснулся более чем половины от общих объёмов.

В свою очередь, в компании сообщили, что планируют возобновить поставки СУГ во второй половине августа, однако не указали точной даты. В то же время продажи акций на бирже и электронной торговой площадке «Газпрома» в настоящий момент продолжаются.

Ранее стало известно, что российской газовой компанией были почти восстановлены объёмы поставок природного сырья в Европу после взрыва завода под Новым Уренгоем. Так, поставки в Германию по газопроводу Ямал — Европа утром 10 августа выросли на 22% и составили 1,8 млн куб. м в час.