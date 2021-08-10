«Газпром» почти восстановил поставки в Европу после ЧП на заводе

«Газпром» смог оперативно устранить последствия пожара на заводе под Новым Уренгоем, прокачка газа в Европу после сильного спада почти восстановлена. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Поставки в Германию по газопроводу Ямал — Европа утром 10 августа выросли на 22% и составили 1,8 млн куб. м в час.

Ранее сообщалось, что пожар на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем может привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России, что создаст проблемы в топливном и нефтехимическом секторах.

Эксперты предполагали, что ремонт на предприятии займёт несколько месяцев. По их оценкам, падение экспорта могло составить 66%.

На заводе ночью 5 августа случился сильный пожар. После аварии резко сократился объём поставок газа по газопроводу Ямал — Европа. Примерно в 18:00 по московскому времени 5 августа прокачка рухнула с 1,92–2,1 млн куб. м в час до 1 млн.