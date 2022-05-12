«Газпрому» запретили использовать польский участок «Ямала — Европы»

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Россия ввела санкции против компании EuRoPol GAZ, обеспечивающей поставки энергоресурсов по польскому участку трубы «Ямал — Европа», сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов. По его словам, теперь польской компании заблокировали возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам, для Газпрома это означает запрет использования польского участка трубопровода «Ямал — Европа».

Ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла «Газпром» в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ, и получать дивиденды, — сказал Куприянов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что кабмин ввёл блокирующие санкции против 31 компании. Рестрикции подразумевают запрет российским компаниям заключать сделки с ними: в частности предприятия запрещено участвовать в импорте газа из России.