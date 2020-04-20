«Газпром нефть» занялась производством антисептика для регионов

Компания «Газпром нефть» приступила к производству антисептических растворов, которые будут поставляться в более чем 50 регионов России на фоне распространения коронавируса.
Для производства и фасовки антисептика используются резервные мощности предприятий «Газпромнефть — смазочные материалы» в Московской области и Нижнем Новгороде, — цитирует ТАСС заявление предприятия.
Объём первой партии антисептиков составил 85 тонн. Поставки «Газпром нефть» безвозмездно осуществила медицинским учреждениям Москвы, ЯНАО, ХМАО, Омской, Томской и Оренбургской областей. Кроме того, растворы будут использованы в подразделениях компании.
Ранее NEWS.ru писал, что декларацию о соответствии техническому регламенту Таможенного союза на антисептическую жидкость получило предприятие-производитель АО «ТАНЕКО», входящее в «Татнефть». Эти документы позволяют «ТАНЕКО» при необходимости расширить производство и обеспечить гигиенической жидкостью не только предприятия группы компаний, но и социальные и медицинские учреждения в регионах, где корпорация ведёт свою деятельность.