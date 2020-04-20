«Газпром нефть» занялась производством антисептика для регионов

Российская авиакомпания «S7» на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) пошла на ряд позитивных мер. Например, запустила акцию «Летайте дома» — граждане могут накапливать мили, чтобы позже их использовать. Кроме того, у перевозчика есть офис в Новосибирске — это позволяет развивать перелёты внутри РФ, рассказал для NEWS.ru председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Компания достаточно сильно снизила стоимость перелётов, что обеспечило им определённого рода загрузку. В настоящий момент они («S7». — NEWS.ru.) в полтора раза опережают «Аэрофлот» по объёму пассажиропотока и количеству рейсов...