«Татнефть» получила разрешение на продажу антисептика

https://static.news.ru/photo/028374d2-7d83-11ea-b1ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Декларацию о соответствии техническому регламенту Таможенного союза на антисептическую жидкость получило предприятие-производитель АО «ТАНЕКО», входящее в «Татнефть». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Там пояснили, что эти документы позволяют «ТАНЕКО» при необходимости расширить производство и обеспечить гигиенической жидкостью не только предприятия группы компаний, но и социальные и медицинские учреждения в регионах, где корпорация ведёт свою деятельность.

Выпуск начали с 2,5 тонн антисептика в сутки, при необходимости увеличим до 7,5 тонн до 228 тонн в месяц, — цитирует «Интерфакс» генерального директора «ТАНЕКО» Илшата Салахова.

10 апреля заместитель гендиректора «Татнефти» по логистике и техническому развитию Ренат Нугайбеков говорил о том, что «ТАНЕКО» производит в месяц 150 тонн «Гигиенической жидкости для рук с антибактериальным эффектом».

Нугайбеков при этом сетовал на «определённые сложности» на рынке изопропилового спирта. Именно это вещество служит сырьем для производства антисептика. После этого топ-менеджер отметил, что вопрос дефицита удалось решить вместе с Минпромторгом и необходимый объём поставок обеспечен.

Как писал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре назвали главное отличие хорошего антисептика.