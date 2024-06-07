«Газпром нефть» расширяет партнерство с фондом «Талант и успех» Стороны намерены создать совместную компанию для реализации новых проектов

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

7 июня в рамках ПМЭФ-2024 «Газпром нефть» и Образовательный фонд «Талант и успех» заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия в 2025 году. Среди перспективных направлений работы новой компании – развитие цифровых технологий для капитального строительства, моделирования, видеоаналитики и систем мониторинга, а также технологическое предпринимательство.

Документ подписали председатель правления нефтяной компании Александр Дюков и руководитель фонда Елена Шмелева.

Стороны уже несколько лет реализуют крупные образовательные программы для нефтегазовой отрасли, а теперь перечень возможных совместных проектов будет существенно расширен.

«В университете «Сириус» работают наша совместная магистратура по математическому моделированию и курс среднего специального образования в IT-колледже, организуются всероссийские студенческие хакатоны и научно-технические конференции для молодых специалистов. Подписанное соглашение стало стратегическим документом, подтверждающим наши намерения развивать и расширять это сотрудничество», - сказал председатель правления «Газпром нефти».

«Газпром нефть» является одним из ключевых индустриальных партнеров «Сириуса», отметила председатель совета федеральной территории Елена Шмелева. Разработка решений в сфере цифровизации строительства для «Сириуса» особенно актуальна с учетом динамичного развития федеральной территории и появления новых уникальных объектов – концертного центра мирового уровня и безуглеродного кампуса.

«Вместе мы реализуем проекты как в образовательной, так и в научно-технологической сферах. Проработка возможности создания совместного предприятия – следующий логичный шаг в развитии нашего сотрудничества. В «Сириусе» созданы все условия для высокотехнологичного бизнеса: есть меры поддержки в рамках ИНТЦ «Сириус», возможности привлечения экспертизы Научно-технологического университета, лабораторные комплексы и условия для создания любой инфраструктуры, необходимой для разработки инновационных продуктов и привлечения к работе талантливых сотрудников, в числе которых, несомненно, будут студенты, выпускники и ученые «Сириуса», - заключила Шмелева.