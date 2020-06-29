Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в этом году до 5,8%

https://static.news.ru/photo/94ecbf8a-ba1a-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год до 5,8% с 5%.

Ухудшили прогноз по России на 0,8 процентных пункта. Так как ситуация по коронавирусу ухудшилась. Поступающие данные показали ослабление, и добыча нефти сократилась, — цитирует ТАСС заявление агентства.

В 2021 году аналитики Fitch прогнозируют рост российской экономики на 3,6%, а в 2022 году — на 2%.

Ранее в мае аналитики Fitch прогнозировали, что российская экономика снизится на 5% вместо 3,3%. В релизе указывалось, что ухудшение прогнозов по развивающимся экономикам связано со сложившейся ситуацией в сфере здравоохранения за последний месяц.

Между тем, как писал NEWS.ru, Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП РФ упадёт в этом году на 6,6%, но вырастет в 2021 году на 4,1%. Об этом говорится в опубликованном июльском бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики». В документе сообщается, что прогноз по российскому ВВП был ухудшен на 1,1 процентных пункта, а в следующем году улучшен на 0,6 процентных пункта.

Эксперты организации полагают, что экономический спад в России и ряде других стран связан с пандемией коронавируса. Кроме того, резкое снижение цен на топливо повлияет на уменьшение располагаемого дохода для экспортёров нефти. В МВФ считают, что российский рубль «значительно ослаб» с начала этого года, но в апреле усилился. В списке валют, показавших усиление, также находятся австрийский доллар, норвежская крона, индонезийская рупия, южноафриканский рэнд и мексиканский песо.

Согласно последнему публично озвученному Минэкономразвития прогнозу, ВВП России в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции снизится на 5%, а в 2021 году вырастет на 2,8%. Но этот прогноз пока не утверждён правительством и не приобрёл статус официального.

По прогнозу Банка России, спад экономики по итогам текущего года составит 4–6%, однако в следующем году темпы роста ВВП составят уже 2,8–4,8%.