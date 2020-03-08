https://static.news.ru/photo/b0f21d20-61d6-11ea-9326-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Падение цен на нефть почти до $30 грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией.

Об этом сообщило международное агентство Fitch.

Ранее нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение. Майский фьючерс дешевеет на 28,69%, достигая отметки в $32,38 за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI теряет на 31,35% и составляет $28,33 за баррель.

Вслед за нефтью обвалился и курс рубля. Сейчас доллар достиг максимума с марта 2016 года и стоит 72,5 рубля, евро торгуется по 82,4. Таким образом, к уровню закрытия предыдущих торгов Forex доллар вырос на 3,93 рубля, евро — на 4,89 рубля.

Эксперты считают, что при закреплении цены на нефть марки Brent в районе $30 за баррель стоимость американской валюты может достигнуть 80-85 рублей, писал NEWS.ru.