Финансист рассказал, в какую страну Россия продаст алмазы из-за запрета G7 Финансист Разуваев: Индия будет скупать алмазы у России после запрета G7

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Индия будет закупать у России алмазы после введения запрета импорта странами G7, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он отметил, что Индия уже также успешно перепродает и использует для собственных нужд российскую нефть.

Индия будет скупать наши алмазы. Люди уже посчитали, так что особых потерь для России не будет, в том числе на бирже. Алмазы — это всегда дойная корова. Индия все заместит, мы не особо нервничаем. Никакой трагедии не будет, Индия купит наши алмазы и для собственной промышленности, она у нее развитая, и для перепродажи, — сообщил Разуваев.

Ранее по итогам саммита лидеры «Большой семерки» объявили о планах запретить импорт алмазов из России с 1 января 2024 года. По данным Reuters, запрет не будет распространяться на промышленные алмазы.

При этом страны G7 собираются также ввести поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран. Предполагается, что эти ограничения начнут действовать с марта 2024 года. Кроме того, с сентября «семерка» намерена создать надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов.

Еврокомиссия 28 ноября утвердила запрет на продажу алмазов из России. 7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские компании отдают себе отчет о рисках санкций по алмазам и готовились к ним.