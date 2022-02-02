ФАС рекомендовала производителям сдержать рост цен на сахар

ФАС направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен, предложив ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли. По словам экспертов, регулирование цен эффективно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может грозить снижением производства этого товара и закрытием заводов, пишут «Известия».

Инициатива выдвинута в рамках комплекса мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. По данным Росстата, цена сахарного песка в 2020 году достигла пикового значения за последние 12 лет, составив 164,5 рублей за килограмм. В 2021 году она снизилась до 112 рублей.

В Минсельхозе отметили, что в 2021 году благодаря ценовым соглашениям и прямым субсидиям для производителей отпускные цены на сахар оставались стабильными, а Россия сегодня полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре. Также в этом году запланировано увеличение площадей посевов под сахарную свёклу. Между тем источник на сельхозрынке полагает, что альтернативой госрегулированию цен могли бы стать повышение прозрачности рынка, стимулирование роста посевов сахарной свёклы и модернизация производства сахара.

Как напомнил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, соглашения о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло привели к росту расходов на закупки сырья для кондитерской отрасли и, как следствие, к росту прейскурантов для кондитерских предприятий. Нынешняя же попытка контролировать цены может привести к сокращению производства сахара, снижению посевов сахарной свёклы и восстановлению зависимости от импорта.

Ранее стало известно, что кабмин не намерен вновь прибегать к соглашениям с бизнесом и торговлей для сдерживания цен на продукты питания. Будут применяться только рыночные механизмы их стабилизации: как заявили в Минпромторге, если рост цены на какой-либо товар существенно превысит общую инфляцию, об этом будет сообщаться в ведомство, за которым закреплены конкретные товары и услуги. После этого ведомство вместе с ФАС подготовит предложения по стабилизации цен.