В правительстве России отказались от заморозки цен на продукты

Кабмин не намерен вновь прибегать к соглашениям с бизнесом и торговлей для сдерживания цен на продукты питания. Будут применяться только рыночные механизмы их стабилизации, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минсельхоз и Минпромторг.

Вопрос продления соглашения о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятия подобных соглашений по другим товарам не обсуждается, — рассказали изданию в Минпромторге.

Аналогичным образом высказались и в Минсельхозе — заключения ценовых соглашений с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями не планируется.

Там пояснили, что рассчитывают на сдерживание цен при помощи комплекса мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая мясо, сахар, подсолнечное масло и зерновые культуры. Кроме того, будет продолжена господдержка производителей.

В Минпромторге планируют и в этом году прибегать к механизму, фиксирующему предельные цены на социально значимые продукты. Если рост цены на какой-либо товар существенно превысит общую инфляцию, об этом будет сообщаться в ведомство, за которым закреплены конкретные товары и услуги. Вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будут подготовлены предложения по стабилизации цен.

Ранее сообщалось, что несколько ретейлеров выступили с предложением об ограничении наценки на базовые продукты в России. Их инициатива рассматривается в ФАС.