ФАС: план развития конкуренции в РФ выполнили на 40%

https://static.news.ru/photo/91ce6908-e868-11ea-bb20-fa163e074e61_660.jpg Игорь Артемьев Фото: fas.gov.ru

Около 40% мероприятий из утверждённых российским кабмином дорожных карт по развитию конкуренции в РФ на 2018-2020 годы не исполнено, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев во время заседания правительства.

У нас остаётся всего несколько месяцев до конца этого года, чтобы это (план развития конкуренции. — NEWS.ru) реализовать, — цитирует чиновника официальны сайт ФАС.

Он отметил, что в 2019-м в сфере здравоохранения произошли очень существенные и благоприятные изменения для конкурентной среды. По мнению главы ФАС, в отрасли сформировались механизмы снижения стоимости жизненно важных препаратов. В результате пересмотра свыше тысяч максимальных цен на данную группу медикаментов, падение стоимости составило в среднем 40%.

Кроме того, в 2019-м РФ отменили внутрисетевой роуминг, что позволило снизить тарифы на услуги связи в данном сегменте в 10 раз. Пользователи сэкономили свыше 6 млрд рублей, подчеркнул Артемьев.

Чиновник также напомнил, что в ЖКХ существовала проблема тарифообразования, когда субъекты РФ и органы местной власти из-за устаревших требований могли превысить установленный кабмином максимальный уровень роста тарифов.

Внесением изменения в закон о ЖКХ и электроэнергетике удалось снизить соответствующее повышение тарифов, поставить под контроль более чем на 91%, — заявил глава ФАС.

В августе 2018-го российские власти утвердили план развития конкуренции на 2018-2020 годы в отраслях экономики РФ. Документ затрагивает образование, строительство, дорожное строительство, телекоммуникации, информационные технологии, ЖКХ, газоснабжение, электроэнергетику, транспортные услуги, промышленность, реализацию нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, рынок социальных услуг и финансовые рынки.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для развития конкуренции в российской экономике предстоит многое сделать как на федеральном, так и на региональном уровне. На заседании кабмина 27 августа премьер назвал главные, по его мнению, препятствия для экономического развития. Это высокий уровень государственного участия, несовершенное тарифное регулирование и низкая доля малого и среднего предпринимательства.