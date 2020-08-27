Мишустин назвал препятствия для развития российской экономики

https://static.news.ru/photo/72881b50-e85b-11ea-833b-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для развития конкуренции в российской экономике предстоит многое сделать как на федеральном, так и на региональном уровне.

На заседании кабмина 27 августа премьер назвал главные, по его мнению, препятствия для экономического развития. Это высокий уровень государственного участия, несовершенное тарифное регулирование и низкая доля малого и среднего предпринимательства.

Мишустин отметил, что Федеральная антимонопольная служба подготовила доклад о состоянии конкуренции в России, где привела ряд мер, которые помогут решить озвученные председателем правительства проблемы. Речь идёт о запрете до конца 2020 года на ограничение или прекращение подачи энергии, газа, тепла, воды для малого и среднего бизнеса в связи с неуплатой, а также о приватизации непрофильного государственного имущества с приоритетом для МСП.

Как сообщал NEWS.ru, 25 августа Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане РФ смогут тратить полученные по социальным контрактам средства на создание собственного бизнеса.