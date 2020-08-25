Кабмин РФ разрешил тратить средства соцконтрактов на создание бизнеса

https://static.news.ru/photo/3747bf00-e6b2-11ea-acba-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Полученные по социальным контрактам деньги граждане РФ смогут тратить на создание собственного бизнеса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба кабмина 25 августа 2020 года. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

На полученные деньги они (жители РФ. — NEWS.ru) смогут приобрести расходные материалы и частично возместить стоимость аренды, — объяснили в правительстве агентству ТАСС.

В кабмине отметили, документ позволит нуждающимся семьям потратить средства социального контракта на приобретение одежды, обуви и школьных товаров для детей. Также распоряжение премьера упрощает правила трудоустройства для тех, кто уже успел использовать подобный контракт для переобучения: перед оформлением на работу больше не нужно проходить обязательную стажировку.

Социальный контракт — это специальное соглашение, заключаемое между органами социальной защиты и малоимущими семьями или малоимущими гражданами. Такие договоры помогают с прохождением переобучения, созданием бизнеса, трудоустройством, получением поддержки в трудной жизненной ситуации.

Федеральные выплаты по соцконтрактам начались в 2020-м. Повсеместное внедрение этой практики предложил глава РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. На данный момент уже заключены 58 тысяч соцконтрактов в 21 пилотном субъекте Российской Федерации.

Мишустин также сообщил об утверждении концепции регулирования искусственного интеллекта до 2024 года. По его словам, в документе оговаривается, что все разработки должны быть абсолютно безопасны для человека и внедряться ради его блага.

Ранее NEWS.ru сообщал, что безработица остаётся одной из главных российских проблем. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в ходе беседы с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.