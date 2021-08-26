ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом ФАС сообщила на своём сайте.

По данным ФАС, сервис навязывал отельерам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключённых между компанией и условным отелем.

Например, заключивший с Booking соглашение о публикации данных о своих услугах отель, согласно договору, не мог предлагать клиентам более выгодные условия на своих интернет-ресурсах или на стойке информации.

Ведомство установило, что Booking.com B.V. (компания, которой принадлежит сервис — NEWS.ru) злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов). Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей, — говорится в сообщении на сайте службы.

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное производство в отношении Booking.com 30 декабря 2019 года по причине несоблюдения требований закона «О защите конкуренции»,