ФАС и Минэнерго предлагают отменить запрет на импорт топлива

https://static.news.ru/photo/9c1efc22-c781-11ea-b900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство энергетики РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили в кабмин обращение с согласованной позицией по поводу отмены запрета на импорт топлива.

Об этом говорится в совместном заявлении двух ведомств, передаёт ТАСС. В ФАС и Минэнерго считают, что запрет на импорт топлива можно отменить, так как спрос на эту продукцию восстанавливается после вызванного пандемией коронавируса объёма.

Правительство РФ ввело временный запрет на ввоз топлива в страну в апреле. Эксперты связывали эту меру с тем, что власти опасаются завоза дешёвого бензина из Европы, где местные НПЗ не могли его реализовать из-за пандемии.

Минэнерго и ФАС также согласовали позиции по вопросу минимального объёма продаж нефтепродуктов на бирже. В ведомствах полагают, что норма реализации бензина должна вырасти с 10% до 11%, а дизельного топлива — с 6% до 7,5%. Чиновники считают, что в дальнейшем эти показатели можно снова увеличить. Также в ведомствах предлагают ввести новые нормативы для всех нефтепереработчиков, а не только доминирующих на рынке компаний. Кроме того, предлагается ввести санкции за несоблюдение требований равномерности и регулярности при торговле топливом на бирже. Совместный приказ двух ведомств с этими инициативами должен быть представлен в ближайшее время.

В ФАС отметили, что предложенный комплекс мер позволит избежать чрезмерной волатильности на рынке.

Как писал NEWS.ru, ФАС (тогда ещё без поддержки Минэнерго) предлагала обсудить возможность отмены запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория ещё в конце июня.