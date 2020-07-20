Евросоюз попытается согласовать компромиссный план восстановления экономики

Всем лидерам стран Евросоюза были направлены финальные компромиссные предложения по созданию фонда восстановления экономики ЕС после пандемии. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Я сейчас направлю всем лидерам свои новые предложения, которые стали результатом наших интенсивных консультаций. Нам предстоят тяжёлые переговоры, но я убеждён, что соглашение возможно, — заявил Мишель, выйдя к журналистам после завершения двусторонних консультаций перед пленарной сессией четвёртого дня саммита ЕС.
Необходимо, чтобы предложения единогласно утвердили все страны во время пленарного заседания саммита. Мишель не раскрыл никаких подробностей этих предложений,
Ранее NEWS.ru писал, что лидеры европейских государств и правительств не смогли сформировать бюджетный план восстановления экономики ЕС на 2021–2027 годы. В воскресенье, 19 июля, пленарное заседание было прервано для переговоров с отдельными лидерами. Через шесть часов встреча была возобновлена с 27 лидерами, но через несколько минут она завершилась.
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