Еврокомиссия не cчитает коррупцией трудоустройство Шрёдера в «Роснефть»

Вице-президент еврокомиссии по внутренним делам Илва Йоханссон прокомментировала запрос депутата Европарламента Витольда Ващиковского. Европарламентарий в начале декабря 2021 года поставил перед комиссией вопрос о наличии конфликта интересов у бывших европейских политиков, которые устроились работать в российские энергетические компании, обвинив их в политической коррупции. Он также интересовался возможностью предпринять со стороны ЕК действия по предотвращению коррупции и, в частности, заморозить финансовые активы таких политиков. Из ответа Илвы Йоханссон, с которым ознакомился NEWS.ru, следует, что уголовными расследованиями, связанными с коррупцией, занимаются власти государств ЕС, а не Еврокомиссия.

По словам Илвы Йоханссон, Еврокомиссия придаёт большое значение верховенству закона и борьбе с коррупцией. Меры, принимаемые государствами — членами ЕС для предотвращения конфликта интересов и адресованные возможным проблемам, связанным с «вращающимися дверями» (наймом бывших госслужащих частными компаниями, с которыми они имели дело, когда они работали в правительстве) между политикой и бизнесом, анализируются в ежегодных отчётах о верховенстве закона.

Илва Йоханссон Frank Ossenbrink via imago-images.de/Global Look Press

При этом «власти государств ЕС сами ведут уголовные расследования и судебные разбирательства в связи с предполагаемой коррупцией, а в случаях, связанных с нецелевым использованием фондов ЕС, этим занимаются Европейская прокуратура или Европейское бюро по борьбе с мошенничеством».

Власти в случаях коррупции или других преступлений должны использовать возможности, предоставляемые Директивой о конфискации. В этом документе прописаны минимальные правила для замораживания и конфискации средств и доходов от преступлений, отмечает Йоханссон.

В декабре польский депутат в Европарламенте Витольд Ващиковский обратился с запросом в Еврокомиссию, касающимся трудоустройства бывших государственных деятелей из стран Евросоюза в российские энергетические компании. Депутат спросил у комиссии о том, видят ли еврокомиссары конфликт интересов у вышеупомянутых лиц. И готова ли Еврокомиссия принять меры для предотвращения такой «политической коррупции», включая замораживание европейских активов бывших европейских политиков, которые отказываются прекратить работать на российские энергетические компании, или политиков, которые займут такие должности в будущем.

Ващиковский упоминал, в частности, бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который председательствует в совете директоров ПАО НК «Роснефть» с 2017 года, работает независимым директором; экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, члена совета директоров «Роснефти» с 2021 года; бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя, члена совета директоров нефтяной компании ЛУКОЙЛ с 2019 года; бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, члена совета директоров «Зарубежнефти» и СИБУРа с 2021 года; бывшего премьер-министра Финляндии Пааво Липпонена, чья консалтинговая компания Cosmopolis Oy оказывает услуги Nord Stream AG. Тогда в одной из нефтяных компаний запрос Ващиковского назвали глупостью и посоветовали ему пожаловаться на американские корпорации, в которые трудоустраиваются бывшие европейские политики.