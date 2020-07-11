Еврокомиссар указал на угрозу рецессии, вызванной пандемией

В Евросоюзе опасаются, что пандемия коронавируса вызовет рецессию, которая может разорвать еврозону. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони
Как
Сейчас подтверждается то, о чем мы всегда предупреждали: рецессия, вызванная пандемией, грозит разорвать еврозону на части, — цитирует его издание.
Джентолини добавил, что беспокойство вызывает и рост случаев COVID-2019 в США, которые являются главными партнёрам Евросоюза в торговле.
Отмечается, что Евросоюз столкнулся с проблемами в процессе согласования заявленного фонда восстановления экономики ЕС после пандемии объемом €750 млрд, а также многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы в €1,85 трлн.
В США экономисты предрекли стране максимальный спад в истории и рекордный уровень безработицы за всё время после окончания Великой депрессии. Согласно прогнозу 69 экономистов, ВВП США в апреле — июне упадёт на 25% в годовом выражении после менее глубокого сокращения в первом квартале, а уровень безработицы вырастет до 12,6% — максимума с 1940-х годов.
Падение ВВП, вероятнее всего, будет расценено Национальным бюро экономических исследований Штатов как первая рецессия с 2007–2009 годов. Во втором полугодии, как ожидается, начнётся возобновление постепенного экономического роста. Федеральная резервная система, по прогнозам, будет удерживать процентные ставки около нуля до первой половины 2022 года, писал NEWS.ru.
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