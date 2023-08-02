Евро поднялся выше 102 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля, следует из данных торговой площадки. Европейская валюта расчетами «завтра» растет на 77 копеек, до 101,95 рубля. Курс доллара вырос до 92,88 рубля.

По данным на 12:20 мск евро составлял 101,96 рубля, доллар — 92,86 рубля, а юань вырос до 12,923 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что в ближайшее время курс доллара будет находиться в интервале 89–92 рублей, такая же волатильность ожидает евро. Он уточнил, что ситуация не изменится до того момента, пока не произойдет какого-либо события фундаментального характера. По его словам, повлиять на российскую валюту может ситуация в зоне специальной военной операции. Экономист заключил, что укрепление военных позиций сделает рубль более прочным.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что ослабление курса рубля связано с притоками и оттоками валюты в страну. Министр также отметил, что на колебания курса валют мог повлиять летний сезон, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет.