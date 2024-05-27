Энергоэксперт рассказала о ценах на бензин летом 2024 года Энергоэксперт Бунина: летом цены на бензин увеличатся в пределах инфляции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на бензин в России в течение лета могут вырасти в пределах инфляционных показателей, заявила в беседе с РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. При этом, по ее словам, показатели не должны увеличиться более чем на 3 рубля.

Летом ожидаем роста цен на бензин на уровне инфляции, то есть в предельно допустимых рамках и не больше чем на 3 рубля по всей России. Напомню, что, по оценке Минэкономразвития, сейчас инфляция — около 8%, — уточнила Бунина.

По мнению энергоэксперта, рост коэффициентов будет происходить без резких подвижек. Она добавила, что сейчас стоимость литра бензина АИ-92 находится в диапазоне от 48 до 52 рублей, а АИ-95 — от 55 до 58 рублей.

Экономист Михаил Беляев ранее допустил возможность, что цены на бензин в России в скором времени могут подняться в пределах 5–10%. По словам энергоэксперта, поводом для этого станет желание отраслевых компаний получить выгоду от продажи топлива.

Власти России прежде приостановили действие введенного временного запрета на экспорт бензина из страны, который вступил в силу с 29 февраля. Постановление вводили для увеличения предложения на внутреннем рынке.