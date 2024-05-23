Экономист предсказал рост цен на бензин в России Экономист Беляев: цены на бензин могут вырасти на 5–10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на бензин в России могут пойти вверх в ближайшее время и увеличиться на 5–10%, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» экономист Михаил Беляев. Он напомнил, что в стране есть компании, которые диктуют правила в отрасли и получают выгоду.

Уже примерно полвека рынками управляют продавцы — те, кто успел закрепиться и занимает доминирующие позиции. Эти компании могут диктовать расценки независимо от доступности товара и уровня спроса, — уточнил Беляев.

По мнению экономиста, для решения этой проблемы нужно создать эффективную антимонопольную систему, в противном случае цены продолжат рост.

Власти России ранее приостановили действие временного запрета на вывоз бензина из страны, который был введен с 29 февраля. Ограничение вступало в силу для увеличения предложения на внутреннем рынке, который сейчас получил достаточный уровень насыщения. Кроме того, правительство пошло на такой шаг для того, чтобы не допустить возможности снижения объемов переработки на некоторых НПЗ из-за затоваривания бензином.

Минфин России ранее отчитался о том, что доходы госбюджета от нефтегазовой продажи за первые четыре месяца 2024 года составили 4,157 трлн рублей. Рост показателей произошел из-за увеличения цен за российскую нефть, а также из-за поступления доплат по НДПИ на энергоресурс.