Энергетик рассказал о влиянии СП-2 на поставки российского газа в Европу

Российская сырьевая компания «Газпром» может увеличить поставки природного газа в Европу, но в рамках действующих контрактов, рассказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Энергетик отметил, что если трубопровод «Северный поток — 2» запустят, то до конца года предприятие сможет удовлетворить дополнительные заявки примерно на 5,6 млрд кубометров газа. Собеседник подчеркнул, что если сертификация СП-2 затянется, то подобного развития событий, скорее всего, ждать не стоит, кроме того, на ситуацию влияет ряд факторов.

Если говорить о долгосрочной перспективе, то всё зависит от совокупности факторов: каков будет спрос на российский газ в Европе через несколько лет, что будет с поставками сжиженного природного газа (СПГ), собственной добычей в Европе, закроют ли месторождения типа Гронингена в Нидерландах? Сохранится ли курс на отказ от атомной и угольной генераций в ФРГ, Швеции, Бельгии, например? Общественное мнение может измениться, если цены на электроэнергию в Европе будут по-прежнему высокими. Тогда станет понятно, больше или меньше российского газа необходимо получать, — заявил Митрахович.

Аналитик добавил, что транзит газа через Украину удастся сохранить, если заказчикам в Европе потребуется больше углеводородов, если они не будут достаточно быстро выводить из эксплуатации атомные электростанции (АЭС). В ином случае прокачивать топливо через соседнюю страну станет бесполезным занятием через несколько лет, считает эксперт. Кроме того, напомнил спикер, часть сырья в ЕС планируется продавать в виде СПГ из арктических проектов НОВАТЭКа, а «Газпром» собирается возводить крупное СПГ-предприятие в Усть-Луге.

Зависит от того, что Украина предложит России. Если тариф на транзит останется прежним и превысит, допустим, польский, останется дороже транзита по первому СП, «Ямалу — Европе» через Белоруссию, то о чём можно говорить? Время обсуждать ещё есть. У Киева контракт на прокачку газа с Москвой до 2024-го. Всё зависит от снятия ограничений с OPAL и СП-2. Тогда в Европу по СП-2 можно будет перекачивать 55 млрд кубов вместо 27 млрд, — резюмировал Митрахович.

Рекордное увеличение стоимости природного газа в Европе связано с «паникой на бирже», рассказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отметил, что основными факторами роста показателей являются ещё более высокие котировки в Азии, из-за чего «весь сжиженный природный газ (СПГ) уходит туда», провоцируя дефицит в Европе. Собеседник не исключил, что цена на сырьё достигнет $1000 за тысячу кубометров.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что ключевой причиной рекордного роста цен на газ в Европе является переток сжиженного топлива на азиатские рынки.