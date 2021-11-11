Энергетик объяснил, почему угроза Лукашенко перекрыть газ ЕС выгодна России

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко выполнит обещание и прекратит транзит российского газа в ЕС по трубопроводу Ямал — Европа, то РФ получит от такого решения некоторую выгоду, рассказал NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Так он прокомментировал угрозы лидера республики остановить поставки углеводородов. Собеседник подчеркнул, что в данном случае у Москвы появятся дополнительные аргументы в пользу скорейшей сертификации «Северного потока — 2».

Тогда всяким противникам СП-2 придётся свою точку зрения куда-нибудь подальше отправить и быстрее согласиться на сертификацию. А аргумент РФ о том, что обходные газопроводы типа «Северных потоков» и «Турецкого потока» лучше — может получить новую силу. Если Лукашенко на это пойдёт, то лишится аргумента в торге с РФ и с Европой. Тогда тем более у России будет больше оснований использовать «Северный поток» и СП-2 на полную мощность, — заявил Митрахович.

Собеседник напомнил, что сейчас в Европе дефицит газа и прекращение поставок по трубопроводу Ямал — Европа только усугубит ситуацию с ценами на сырьё, «хотя за последние дни магистраль несколько раз полностью прекращала транзит и даже переходила на реверсный режим».

Видимо, компании в Европе не готовы закупать газ по таким высоким ценам за пределами контрактных обязательств. Такой был нюанс, но если Ямал — Европа не будет работать в течение долгого времени, в течение нескольких недель, это будет фактором очень негативным с точки зрения наличия газа в Европе и цен. Лукашенко пригрозил... Он вообще известный сторонник всяких жёстких шагов. Но не факт, что он на них обязательно пойдёт, — добавил Митрахович.

Эксперт отметил, что Россия тем не менее пока нуждается в поставках по трубопроводу Ямал — Европа, чтобы закрыть все обязательства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций Евросоюза. Он предупредил ЕС о готовности жёстко ответить на новые пакеты ограничений и призвал руководство Польши и Литвы «думать, прежде чем говорить». Глава государства напомнил, что через республику идёт транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа, причём в последнее время объёмы транзита газа из РФ на Запад значительно увеличились.