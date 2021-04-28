Эксперты рассказали о последствиях отмены демпфера на бензин

https://static.news.ru/photo/4d04c20a-a81a-11eb-bdaa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от ограничения роста розничных цен на бензин может привести к дестабилизации топливного рынка. Такое мнение высказал главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов, пишет РБК.

По его словам, отказ от демпфера значительно усилит колебания на топливном рынке и розничная цена литра бензина может как вырасти, так и упасть.

Ежов добавил, что ограничение экспорта топлива, введение нормативов его продажи на внутрироссийском рынке или использование других мер приведёт к сокращению объёмов выпуска убыточных сортов и дефициту.

Напомним, увеличение цен на топливо в мае 2018 года вынудило правительство принять экстренные меры — был введён демпферный механизм. Как стало известно ранее, Министерство энергетики не видит предпосылок для повторения такой ситуации в России в ближайшее время.