Эксперты рассказали о последствиях отмены демпфера на бензин

Отказ от ограничения роста розничных цен на бензин может привести к дестабилизации топливного рынка. Такое мнение высказал главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов, пишет РБК.
По его словам, отказ от демпфера значительно
Ежов добавил, что ограничение экспорта топлива, введение нормативов его продажи на внутрироссийском рынке или использование других мер приведёт к сокращению объёмов выпуска убыточных сортов и дефициту.
Напомним, увеличение цен на топливо в мае 2018 года вынудило правительство принять экстренные меры — был введён демпферный механизм. Как стало известно ранее, Министерство энергетики не видит предпосылок для повторения такой ситуации в России в ближайшее время.