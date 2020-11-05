Эксперты по энергетике допустили новые потрясения в мировой экономике

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Специалисты из относящихся к энергетике сфер сдержанно относятся к перспективам глобального нефтяного рынка, в частности, и мировой экономики в целом, учитывая усиливающуюся динамику распространения коронавируса по планете.

Мнения экспертов собрал портал oilcapital.ru. Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что восстановление мировой экономики и спроса на нефть идёт трудно, на рынке сохраняется много неопределённостей. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин в свою очередь заявил, что в ведомстве не видят причин, по которым нефть может снова подешеветь до $10 за баррель.

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов считает, что вводимые в странах мира новые локдауны свидетельствуют о том, что сбывается пессимистический сценарий. Ключевым последствием обострения пандемии в ЕС и США станет замедление темпов восстановления мировой экономики, предсказал Громов. По его прогнозу, мир вернётся к докризисным показателям потребления жидких углеводородов не ранее 2023 года. В такой ситуации не стоит ждать резких позитивных ценовых тенденций на нефтегазовом рынке.

Можно предположить, что цена на углеводороды будет смотреть на спрос и сделку ОПЕК+. Если сделка выдержит испытание временем и в 2021 году продолжится, то можно ожидать медленного восстановления цен на нефть. В случае прекращения существования ОПЕК+, а также в условиях медленного восстановления спроса стоит готовиться к новым непредсказуемым обвалам цен, — пояснил Громов.

Аналитик Александр Разуваев посчитал, что пандемия не окажет такого влияния на мировую экономику и нефтяной рынок, как итоги выборов в США.

Если придёт Байден, то будет всё плохо. Во-первых, произойдёт снятие или смягчение санкций против Ирана. Перспектива роста персидской нефти может иметь очень сильно влияние, нефть упадет до $20-25 за Brent. Кроме того, новые санкции против России могут коснуться облигаций федерального займа, доля иностранцев в них — 26%. Третий риск — это распродажа на всех развивающихся рынках. Если будет Байден, санкции и нефть по $25 за баррель, то, скорее всего, мы увидим 100 рублей за доллар, — заключил аналитик.

У экспертов не сложилось единого мнения относительно того, будет ли меняться структура мировой энергетики после выхода из нынешнего кризиса. Согласно одной точке зрения, пандемия запустит процесс перехода на низкоуглеродные технологии. Другое мнение гласит, что дешёвая нефть и экономические проблемы задержат переход на возобновляемые источники энергии.

Как сообщал NEWS.ru, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК обсуждают будущее сокращение добычи нефти на фоне распространения коронавируса. В странах, входящих в картель, полагают, что рост заболеваемости COVID-19 на Западе может ударить по спросу на нефть.