Аналитики оценили влияние завершения рабочих дней на курс биткоина

https://static.news.ru/photo/554b1a10-93a1-11ea-a55b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики оценили влияние решения президента России Владимира Путина о завершении периода нерабочих дней на криптовалюту и другие активы. По мнению экспертов, ситуация может значительно ухудшиться.

С завтрашнего дня единый период для всех отраслей и для всей экономики завершается <...> выход из режима ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому начиная с 12 мая на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять общие санитарные требования, как и дополнительные профилактические меры, — говорится в заявлении президента.

Помимо этого, с 1 июня будет запущена специальная кредитная поддержка занятости. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, то суммы кредита и процентов по новой программе спишут.

Стоимость криптовалюты растёт из-за больших денежных вливаний со стороны центробанков: ЕЦБ И ФРС печатают деньги в большем объёме, по сути обесценивая свои валюты. Биткоин с его ограниченной эмиссией выглядит в этом плане более предсказуемо, — утверждает аналитик.

Он также добавил, что после окончания нерабочих дней экономика страны начнёт восстанавливаться, но первые полгода будут довольно тяжёлыми для всего бизнеса. Прогнозируется низкая выручка и сокращение персонала.

Впереди нас ждет ещё одна волна банкротств бизнесов, но всё же у населения появится поле для маневра, возможность найти работу, — добавил он.

По мнению эксперта, кризис только начинается.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил кабинету министров представить общенациональный план действий по восстановлению экономики.