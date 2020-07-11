Эксперты назвали профессии, наиболее востребованные после пандемии

https://static.news.ru/photo/825abed8-c340-11ea-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, которые будут наиболее востребованы после пандемии коронавирусной инфекции.

По данным специалистов, после пандемии по-прежнему останется спрос на медиков. Также будут востребованы профессии, представители которых смогут выводить компании из бизнеса, предлагать новые решения и стандарты. Например, антикризисные менеджеры, сообщает RT.

Помимо этого, будут востребованы IT-специалисты: аналитики big data, программисты, разработчики, специалисты по информационной безопасности и цифровой трансформации бизнеса.

Кроме того, эксперты Института прогрессивного образования прогнозируют спрос на SMM-специалистов, маркетологов, менеджеров по продажам, курьеров, водителей, менеджеров и операторов колл-центров.

Быстро найти работу после пандемии смогут строители, полицейские, охранники, преподаватели, коучи, психологи, а также няни и сиделки.

Многим придётся сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времён получения «корочки» в техникуме. Одним из главных трендов посткоронавирусной эпохи станут временные работы, — подытожили в Институте прогрессивного образования.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты рекрутинговых компаний сообщили о стабилизации ситуации на рынке труда в России. Они пояснили, что количество вакансий постепенно растёт, увеличивается и количество резюме. Отмечается, что особенный рост предложений о работе замечен в сфере образования и науки.