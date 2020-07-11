Эксперты назвали профессии, наиболее востребованные после пандемии

Специалисты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, которые будут наиболее востребованы после пандемии коронавирусной инфекции.
По данным специалистов, после пандемии по-прежнему останется спрос на медиков. Также будут востребованы профессии, представители которых смогут выводить компании из бизнеса, предлагать новые решения и стандарты. Например, антикризисные менеджеры,
Помимо этого, будут востребованы IT-специалисты: аналитики big data, программисты, разработчики, специалисты по информационной безопасности и цифровой трансформации бизнеса.
Кроме того, эксперты Института прогрессивного образования прогнозируют спрос на SMM-специалистов, маркетологов, менеджеров по продажам, курьеров, водителей, менеджеров и операторов колл-центров.
Быстро найти работу после пандемии смогут строители, полицейские, охранники, преподаватели, коучи, психологи, а также няни и сиделки.
Многим придётся сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времён получения «корочки» в техникуме. Одним из главных трендов посткоронавирусной эпохи станут временные работы, — подытожили в Институте прогрессивного образования.
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты рекрутинговых компаний сообщили о стабилизации ситуации на рынке труда в России. Они пояснили, что количество вакансий постепенно растёт, увеличивается и количество резюме. Отмечается, что особенный рост предложений о работе замечен в сфере образования и науки.
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