Эксперт оценил влияние «Северного потока — 2» на прибыль «Газпрома»

Запуск двух веток трубопровода «Северный поток — 2» не сможет повлиять на размер прибыли «Газпрома» предстоящей зимой. Операторы не успеют к этому времени задействовать проект на полную мощность, сообщил NEWS.ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, европейские страны по-прежнему останутся для «Газпрома» ключевым рынком сбыта газовой продукции. Однако экспортная доля, приходящаяся на Китай, до конца текущего года составит порядка 10–13 млрд кубометров, что также является солидным показателем.

70% стоимости газа от «Газпрома» составляет спотовая составляющая. Она зависит от цен на нефть, газойл, дизельное топливо. Сейчас их стоимость стала подходить к отметкам 2018 года, когда, например, та же нефть стоила под $85 за баррель. Поэтому и прибыль российской компании к концу 2021-го будет сопоставимой с показателями трёхлетней давности, — подчеркнул Фролов.

Эксперт также не исключил серьёзного роста спроса на сжиженный газ предстоящей зимой. Высокие оптовые цены на газ в Европе (порядка 500$ за кубометр), а также неиспользующиеся мощности подземных хранилищ могут существенно повлиять на стоимость природного энергоносителя в конце текущего года.

Ситуация приведёт к тому, что компаниям-спекулянтам, которые занимаются поставками российского газа на континент, станет невыгодно платить высокие цены летом и продавать зимой по более низкой стоимости. В итоге есть вероятность перекоса рынка в сторону сжиженного газа, — заявил аналитик.

Он также поделился мнением о недавнем соглашении США и Германии по возможному вводу санкций в отношении российской компании. Так, по его словам, американцы и европейцы в обозримом будущем не пойдут на этот невыгодный шаг.

Это соглашение носит исключительно декларативный характер, оно — рекомендательное, по большому счёту — фикция. Поэтому ожидать введения конкретных санкций против России в ближайшей перспективе точно не придётся. Более того, в обозримой перспективе оно принесёт больше вреда Украине из-за немецкого гранта на развитие «зелёной» энергетики, — отметил он.

По мнению Фролова, в обозримой перспективе это соглашение принесёт куда больше вреда Украине, нежели России. Дело в том, что в соседней стране сейчас наблюдается серьёзный кризис, связанный с невыплатами по «зелёным» тарифам. Если же Германия предоставит очередной денежный транш — велика вероятность того, что Украина ещё больше влезет в «долговую яму».

Ранее стало известно о степени выполнения завершающих работ по проекту «Северный поток — 2». По словам оператора Nord Stream 2 AG, реализация по строительству двух веток трубопровода завершена на 99%. Первые же поставки газа станут возможны уже в этом году.