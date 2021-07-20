Эксперт: выпускать бензиновые автомобили станет невыгодно

Продажи электротранспорта в России будут увеличиваться за счёт новых мер поддержки и со временем автопроизводители будут отказываться от производства бензиновых аналогов. Об этом NEWS.ru рассказала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

Электротранспорт однозначно будет развиваться, так как интерес и спрос есть. Это видно по данным продажи. Кроме того, каких-то ограничений по использованию электротранспорта в России нет, — сообщает эксперт.

Также на сегодняшний день большие перепады температур в стране не являются проблемой при использовании электрического транспорта, в частности, за счёт термостатирования батареи. Кроме того, в России достаточно дешёвое электричество и появились необходимые сервисы для обслуживания автотранспорта, отмечает Гордеева.

Что же касается развития электротранспорта в России, то при наличии качественных мер поддержки может повториться европейский сценарий, когда вначале правительство массово субсидировало покупку электротранспорта.

Кроме того, рост числа экологичного транспорта в Европе сейчас уже связан не с поддержкой, а с заградительными мерами, так как в скором времени будет запрещаться любой транспорт на бензине. В частности, Норвегия откажется от автомобилей на бензине уже с 2025 года, Франция с 2040 года и так далее.

Ещё в «электрике» присутствует большой научный потенциал, так как есть перспективы развития в плане снижения себестоимости транспорта или увеличения каких-либо качественных показателей.

Как бы сейчас не лоббировалась нефтегазовая отрасль, со временем выпускать автомобили на бензине станет невыгодно, — заключила Гордеева.

Ранее стало известно, что россияне получат льготы при покупке электромобилей. Минпромторг собирается мотивировать россиян покупать электротранспорт с помощью специального механизма стимулирования спроса.