Эксперт: РФ не откажется от «оружия будущего» из-за сокращения бюджета

https://static.news.ru/photo/d42bc75c-cb33-11ea-9cb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал, как скажется на развитии вооружения возможное сокращение бюджета госпрограммы вооружений (ГПВ). Речь идёт об урезании 5% финансирования на 2018–2027 годы.

С такой инициативой выступает Минфин. Однако глава правительства Михаил Мишустин ещё не принял решение по этому вопросу.

Пока что это только предложение. Если оно будет принято, то в первую очередь будут секвестрировать перспективные проекты. Обычно в подобных случаях эти разработки растягиваются на более длительные сроки, при этом о полном отказе от «оружия будущего» речи не идёт, — сказал Мураховский РИА Новости.

Эксперт полагает, что задача довести долю современных вооружений в ВС РФ до 70% к исходу 2020 года «не снимается и будет выполнена». Сокращение финансирования, добавил Мураховский, может также повлиять на объёмы серийных закупок военной техники.

Ранее в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России. Так, Кремль уже принял на вооружение комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Однако Путин не исключил, что в будущем оружие такого типа появится и у других государств. Когда это произойдёт, у нашей страны уже будут средства для борьбы с ним, заверил глава государства. При этом, по его мнению, разработка способна «приятно удивить» военных с Запада, писал NEWS.ru.