Эксперт рассказал, когда работнику выгоднее всего брать отпуск

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Чем больше праздничных дней в месяце, тем менее выгоден работнику отпуск с финансовой точки зрения. Чтобы минимизировать потери либо вовсе свести их на нет, нужно включить в отпуск как можно больше выходных, рассказал NEWS.ru консультант по трудовому праву Илья Данцкер.

В общем случае ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней и оплачивается исходя из средней заработной платы. Чтобы понять, что выгодно, а что нет, надо посчитать, насколько больше или меньше работник получил бы, если бы не уходил в отпуск, а продолжал работать, отметил эксперт.

И вот здесь первый принципиальный момент. В отличие от оплаты отпуска рабочее время оплачивается за рабочие дни, а не календарные. Обычно все получают оклад, то есть фиксированную выплату за месяц. Это значит, что цена рабочего дня в каждом месяце будет разной, ведь она зависит от количества этих самых рабочих дней в данном месяце, — пояснил Данцкер.

Например, в апреле 2021 года было 22 рабочих дня, а в январе всего 15 из-за праздников. Для того чтобы узнать цену рабочего дня в эти месяцы, следует разделить свой оклад на 22 и 15 соответственно. Чем больше знаменатель, тем меньше значение дроби, так что во втором случае (январь) цена рабочего дня получится ощутимо дороже, чем в первом.

Беря отпуск в январе, работник теряет оплату своих дорогих рабочих дней и взамен приобретает оплату календарных дней отпуска. Иными словами, самые дорогие дни он меняет на самые дешёвые.

Попавшие на субботу и воскресенье, тоже подлежат оплате. И на этом можно сократить потери по сравнению с оплатой за рабочие дни, а иногда даже и остаться в выигрыше — всё зависит от того, сколько суббот и воскресений вы включите в отпуск, и от цены рабочего дня, — поделился эксперт.

По словам специалиста, можно раздробить отпуск с согласия работодателя с тем, чтобы одну часть взять в «дорогом» месяце, а другую — в «дешёвом». Дробить можно на сколько угодно частей, важно лишь, чтобы хотя бы одна часть при этом была бы не менее 14 календарных дней подряд, добавил Данцкер.