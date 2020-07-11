Эксперт рассказал, как безопасно снимать наличные из банкомата

https://static.news.ru/photo/4aa41e68-c344-11ea-b3b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев рассказал, что не всегда снятие наличных из банкомата бывает безопасным, а преступники этим часто пользуются.

По словам эксперта, обычно злоумышленники выбирают банкоматы, которые расположены не в банковском офисе, где небольшая проходимость людей. Хотя мошенники могут получать и удалённый доступ к банкоматам, предупредил специалист.

В большинстве случаев это касается банкоматов, которые стоят на улице. То есть где проще всего совершить противоправные действия. В отделениях банка или торговых центрах подобные ситуации исключены, так как уровень защищённости за счёт наличия камер видеофиксации и охраны значительно выше, — привели слова Дениса Кучаева в «Прайм».

Эксперт дал советы, как совершить снятие наличных наиболее безопасным путём. Он отметил, что когда человек вводит PIN-код, он должен закрывать клавиатуру рукой, так как мошенники могут установить специальные устройства для считывания карт, такие как скиммеры, и дополнительное видеонаблюдение, которое маскируется под рекламную продукцию.

При контакте карты с кардридером происходит считывание данных карты и просмотра PIN-кода, таким образом мошенники получают доступ к денежным средствам пользователя устройства самообслуживания. Поэтому простое прикрывание рукой клавиатуры обезопасит от кражи денежных средств, — процитировали специалиста в агентстве.

Другой эксперт, председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе сообщил, что у банкомата надо вести себя осторожно: осмотреть людей, которые находятся рядом, не соглашаться на переводы, не принимать помощь от незнакомых людей, а обратиться к сотруднику банка.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты в области экономики дали рекомендации, как совершать денежные переводы дешевле и на более выгодных условиях. По словам экономистов, в одном и том же банке или другой финансовой организации могут быть варианты переводов с разной стоимостью. Также эксперты рекомендуют пользоваться системой быстрых платежей.