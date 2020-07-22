Эксперт прокомментировал санкции США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/3ef514e0-cbf6-11ea-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

Вероятное ужесточение санкций Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2» является попыткой оказать влияние на страны Европы, однако они вряд ли обратят на это внимание. Такое мнение выразил доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.

Это давление на европейских союзников, в первую очередь на Германию. Пока это вряд ли окажет какое-либо воздействие на строительство. В настоящее время у России, Германии, европейских стран есть шанс, невзирая на окрики из Вашингтона, довести дело до конца, — сказал Межуев РИА Новости.

Однако, по его словам, как только в США пройдёт избирательная кампания, давление на Европу усилится и «можно ожидать неприятных обстоятельств».

Межуев отметил, что Германия не будет прислушиваться к США, так как понимает, что Вашингтон занят внутренними конфликтами.

Так что сейчас не следует ожидать, что европейские страны обратят серьёзное внимание на эти санкции, но впоследствии Америка будет пытаться вернуть Европу в единый западный лагерь, — подчеркнул эксперт.

Палата представителей США 21 июля единогласно поддержала ужесточение санкций против газопровода «Северный поток — 2». Конгрессмены одобрили соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год. Санкции также затронут компании, занимающиеся прокладкой труб, страховщиков, а также предприятия, предоставившие помещения для технической модернизации судов, писал NEWS.ru.