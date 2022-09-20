Эксперт: поставки газа в Иран заменят лишь 3% поставок в Европу

Фото: gazprom.ru

Новые договоренности о поставках российского газа в Иран позволят компенсировать 10% прежних поставок в Германию, или 3% поставок в Европу, сообщил NEWS.ru главный экономист «ПФ Капитал», экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Иран будет ежесуточно покупать у России через Азербайджан 9 млн куб. м обычного газа и 6 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ). Если умножить эти объемы на 365 дней, то получится 5,5 млрд куб. м.

Для сравнения: в 2020-м Россия экспортировала в Европу 174,9 млрд куб. м, в 2021-м — около 180 млрд куб. м.

Поставки 5,5 млрд куб. м газа — это очень мало. Это примерно 10% от прежних поставок главному покупателю — Германии (48–58 млрд куб. м ежегодно. — NEWS.ru). Или всего 3% от ежегодных поставок в Европу, — сказал Надоршин.

При этом эксперт отметил, что ему неизвестно о наличии в Азербайджане свободной трубы для перекачки газа в Иран. Если с советских времен таковой не осталось, на ее постройку потребуется несколько лет, отмечает Надоршин. Действительно, в публикации иранских СМИ не фигурируют ни сроки начала поставок, ни цены.

Кстати, цены поставок в Иран будут, скорее всего, заметно ниже, чем поставок в Европу. Ирану в отличие от Европы достаточно и собственного газа, — добавил аналитик.

Отметим, что именно СПГ Иран планирует перепродавать в другие страны.

Напомним, что Газпром со ссылкой на технические работы и проблемы поэтапно ограничивал подачу газа по основной магистрали в Европу — «Северному потоку — 1». С 31 августа вентиль был закрыт, небольшие поставки в Евросоюз идут только через Украину. В результате экспорт газа в дальнее зарубежье в минувшие месяцы снизился почти на 40%. В Европе расценивают это как ответ на антироссийские санкции, но полностью отказаться от российского газа смогут не ранее 2027 года. Пока же в ЕС думают ввести предельные цены на российское топливо, чтобы снизить доходы бюджета РФ. Но Россия на эти условия соглашаться не хочет.