Эксперт объяснила, будут ли в России сдерживать цены на продукты

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Рост цен — нормальное явление для рыночной экономики, однако в 2020 году он приобрёл особый характер на фоне падения доходов населения. В этом смысле попытки государства сдержать рост цен на социально-значимые продукты абсолютно оправданы, заявила NEWS.ru доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

По её словам, рыночная экономика отнюдь не исключает влияния государства на экономические процессы, в том числе ценообразование, основная цель которого — поддержание социальной стабильности. Прямое вмешательство государства в механизм рыночного ценообразования применяют США, Япония, многие страны Евросоюза.

Государство отслеживает соотношение цен на основные продукты и заработной платы населения. Как правило, речь идёт о недорогих товарах, которые составляют основную долю расходов людей с невысоким заработком. В условиях падения доходов эта проблема стоит особенно остро. Поэтому регулирование цен на социально-значимые товары объективно необходимо, — пояснила эксперт.

По словам Марии Долговой, государство всегда так или иначе будет отслеживать динамику цен на социально-значимые товары и при необходимости влиять на их стоимость. При этом данное вмешательство не будет противоречить рыночной экономике.

Рыночную экономику нельзя считать неуправляемой стихией. Рынок, к сожалению, не в состоянии выправить все ценовые диспропорции. И основная задача государства — направлять экономику в нужное русло. Другой вопрос заключается в степени этого государственного вмешательства, — отметила эксперт.

В числе инструментов государственного ценового регулирования Мария Долгова назвала антимонопольное и налоговое законодательство, таможенно-тарифное регулирование. Речь идёт об экспортных и импортных пошлинах, которые оказывают косвенное влияние на стоимость тех или иных товаров.

Повышая импортную пошлину, мы тем самым повышаем цены на импортные товары. Высокая импортная пошлина повышает конкурентноспособность отечественного изготовителя. Снижая импортную пошлину, мы создает более выгодные условия для импортеров. Введение экспортной пошлины призвано ограничить поставки товара на внешний рынок и тем самым создать условия для снижения цены на внутреннем рынке, — пояснила эксперт.

Как правило экспортные пошлины очень невысокие или нулевые: любая страна заинтересована в том, чтобы сделать свой товар конкурентоспособным на внешних рынках. Однако в некоторых случаях государство вынуждено повышать и их, добавила Долгова.