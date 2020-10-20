Эксперт объяснил рекордный рост цен на масло в России

https://static.news.ru/photo/64d8cc78-12ba-11eb-98ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Резкое увеличение стоимости подсолнечного масла в России связано с ростом цен на подсолнечник, сообщил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Влияние на очередной виток повышения цен оказал отчёт Минсельхоза США с пониженным прогнозом урожайности подсолнечника на Украине более чем на два миллиона.

Это полностью зеркально сразу же отразилось на стоимости масла, потому что сырьё подорожало. А 90% в стоимости масла — это стоимость сырья, — пояснил Мальцев.

По его словам, в настоящее время у производителей масла доходность колеблется в районе нуля, а иногда уходит и в минус. Сделать что-то с данной ситуацией предприятия не могут.

Эксперт не стал прогнозировать, какое влияние окажет это на стоимость готовой продукции. Он считает, что это зависит «от торговых стратегий конкретных предприятий». Мальцев добавил, что им продукция отпускается «значительно дешевле, чем она стоит на полках», передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал, что цены на сырое подсолнечное масло резко выросли в России. В среднем сырьё подорожало на 6,6% и стало стоить рекордные 74 175 рублей за тонну. Эксперты считают, что основной причиной резкого роста цен стал скачок экспортных цен на товар. Кроме того, быстро увеличились котировки экспорта подсолнечного масла. За прошлую неделю оно стало дороже на $35.