Эксперт объяснил разницу между марками нефти WTI и Brent

https://static.news.ru/photo/c4a88b30-83bc-11ea-b2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефть марки Brent (извлекается в Северном море) считается наиболее качественной. Она лёгкая, на её основе производят множество фракций. WTI (добывается в американском Техасе) относится к этому же классу, однако немного уступает по характеристикам, рассказал трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

Эксперт также прокомментировал недавнее падение фьючерсов на WTI до отрицательных значений. По его словам, участники торгов стали свидетелями исторического события, передаёт телеканал «360».

Хочу всех успокоить — данная котировка означает цену фьючерсного контракта на WTI. Поэтому говорить, что это реальный показатель, нельзя. Реальная котировка по WTI стоимости нефти осталась на отметке $11,98 [за баррель], — добавил Зайченко.

Он отметил, что срочные рынки устроены так: есть фьючерс на разницу стоимости, а есть опцион. Последний является контрактом страхования рисков. Из-за того что никто не решился покрыть возможные потери по WTI, котировки рухнули.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый обвал фьючерсов на нефть носит спекулятивный характер. Не стоит придавать обрушению рынков апокалиптический оттенок, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве пристально следят за котировками.

Обвал цен американской смеси WTI до отрицательных показателей спровоцирован также рекордным избытком запасов энергоносителей. В США могут закончиться свободные хранилища чёрного золота, что ещё больше повлияет на стоимость топлива.