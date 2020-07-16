Эксперт объяснил повышение цен на газ для населения

https://static.news.ru/photo/2ee9f9f8-c809-11ea-91ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индексация цен на газ на 3% для населения необходима властям в том числе из-за сложностей экономического характера, возникших в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

В данных условиях, безусловно, сложилась сложная экономическая ситуация. Дополнительных средств не хватает. Данная мера позволит пополнить бюджет — в виде отчислений по налогам. Это своеобразная плата населения за некую стабильность в будущем, — сообщил он РИА Новости.

Повышать стоимость газа ещё больше, по мнению Абрамова, было бы неверно. Он назвал индексацию вполне предсказуемым решением. Повышение стоимости голубого топлива, по его словам, было заложено в прогнозе социально-экономического развития и в бюджете — в виде отчислений по налогам.

Ранее стало известно, что тарифы на газ вырастут для россиян с 1 августа.

В начале апреля ФАС разработала проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. В ведомстве это объясняли тем, что в рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов ФАС обязана ежегодно в утверждённые сроки индексировать предельные цены. Антимонопольная служба уточняла, что при установлении тарифов принимаются в расчёт данные прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, утверждённого правительством РФ.

Однако позже ФАС предложила временно заморозить индексацию в связи с эпидемией коронавируса, поэтому с 1 июля индексации цен не было.

В 2018 году цены на газ индексировались на 3,4%, а в прошлом — только на 1,4%. В этом повышении учли рост НДС с января 2019 года с 18% до 20%. Также в 2018 году цены повысили с опозданием — не с 1 июля, а с 21 августа, писал NEWS.ru.