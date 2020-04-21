Эксперт: обвал цен на нефть — отражение неопределённости из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/0272d232-83c1-11ea-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Стремительное падение цен на нефть в течение двух последних дней — это паника и отражение неопределённости по поводу того, насколько ещё упадёт спрос на энергоносители из-за пандемии коронавируса и когда он восстановится. Об этом заявил исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Обвал спроса на глобальном рынке значительно превышает объёмы сокращения, которые страны ОПЕК+ и «Большой двадцатки» начнут проводить только в мае. Общее сокращение составит 15 млн баррелей в сутки, а спрос упал на 30 млн баррелей.

При этом хранилища нефти во всём мире продолжают стремительно заполняться. Дело в том, что останавливать добычу сырья — дело затратное. Существует риск утраты части скважин, поскольку их не удастся впоследствии расконсервировать. В связи с этим производители продолжают качать нефть, а трейдеры согласны на любое снижение цен и даже готовы доплачивать ради продолжения спекуляции на рынке, пояснил эксперт NEWS.ru.

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Как писал NEWS.ru, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.