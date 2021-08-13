Эксперт назвала идеальную валюту для сбережений

Американский доллар станет идеальной валютой для россиян для хранения собственных денежных сбережений. Такое мнение NEWS.ru высказала сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

По её словам, доллар подойдёт для хранения средств в краткосрочном периоде (от нескольких месяцев до одного года). Однако из-за попыток ужесточения денежно-кредитной политики США американская валюта будет малопригодна для долгосрочных сбережений (от одного года до нескольких лет).

Попытки американских властей ужесточить денежно-кредитную политику в долгосрочной перспективе обернутся провалом. Федеральная резервная система попросту не сможет перестать выкупать гособлигации и другие ценные бумаги. В свою очередь это серьёзным образом подорвёт международное доверие к доллару как к основной мировой резервной валюте, — подчеркнула Куликова.

Аналитик оценила перспективы российского рубля по отношению к американской валюте. По её мнению, до конца года он может временно ослабнуть и вновь вернуться к курсу в 80 рублей за доллар. Однако дальше курс рубля будет плавающим, он постепенно начнёт укрепляться к американской валюте (долгосрочный курс будет в районе 70–75 рублей за доллар).

Для долгосрочных сбережений я бы посоветовала разделить корзину на несколько частей из ведущих мировых валют (доллар, евро, иена и английский фунт). Однако у британской валюты традиционно низкий уровень ликвидности в России. Поэтому следует также задуматься и о золоте, стоимость которого в обозримом будущем может вернуться к рекордным показателям августа прошлого года ($2 тысячи за тройскую унцию), — заключила Куликова.

Она также добавила, что в ближайшие два-три года доллар может потерять статус основной мировой резервной валюты. По её мнению, в ближайшее время существенно сократятся объёмы межгосударственных расчётов в американской валюте. Однако краха доллара ожидать не приходится, на сегодняшний день у него по-прежнему большой запас прочности, уверена эксперт.

Ранее россиянам раскрыли эффективный способ сохранить сбережения. По мнению директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артёма Тузова, россиянам в этом поможет разделение корзины на четыре равные части (в долларах, евро, рублях и английских фунтах).