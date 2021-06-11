Эксперт назвал размер дохода, позволяющий накопить на пенсию

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накопить на достойную пенсию будет тем проще, чем раньше человек начнёт этим заниматься. При этом для получения дохода от накоплений в пенсионном возрасте в районе 100 тысяч рублей понадобится порядка 30–40 миллионов. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак.

По словам эксперта, в большинстве случаев способ накопления только один — регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать.

Также возможны разовые относительно крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе, продаже успешного бизнеса, — отметил Верещак.

Чтобы в старости брать деньги на жизнь из инвестиционного портфеля и при этом не потерять покупательную способность своих средств, следует ориентироваться на 3–4% годовых в долларах США. По словам эксперта, этот показатель соответствует дивидендной доходности акций и паёв надёжных компаний и инвестиционных трастов недвижимости.

При средней доходности рынка в 7% в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12,5 тысячи рублей в месяц. Для накопления 40 миллионов рублей — порядка 16,7 тысячи рублей, — подсчитал Верещак.

Ранее стало известно, что пенсии и социальные пособия для россиян этим летом увеличат. На выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, пенсионеры и беременные женщины. 1 августа государство проведёт перерасчёт пенсионных выплат для работающих пенсионеров, в августе размер их страховых пенсий подрастёт.