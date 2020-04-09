РАЭК: цифровизация бизнеса станет ключевым условием выхода РФ из кризиса

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РФ выйдет из кризиса благодаря цифровизации важнейших отраслей экономики. Переход на «цифру» даст дополнительный стимул для развития и трансформации бизнеса, заявил директор РАЭК и руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой Прорыв» Сергей Плуготаренко. По его словам, эпидемия коронавируса стала неожиданностью для российской IT-индустрии.

За 26 лет Рунет пережил многое, но то, что происходит сейчас — большой вызов для интернет-индустрии. В эти дни мы в РАЭК активно участвуем и координируем инициативы, связанные с последними событиями с COVID-19, — подчеркнул он в интервью NEWS.ru.

По его словам, сейчас офлайн практически полностью перетёк в онлайн. В условия пандемии оказались наиболее востребованы социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, онлайн-кинотеатры, государственные онлайн-сервисы.

Эксперт отметил, что высокую актуальность в нынешних условиях приобретает проведение конкурса «Цифровой прорыв». В рамка него будут отобраны лучшие IT-проекты и специалисты, которые в будущем смогут помочь бизнесу и населению справляться с подобными ситуациями.

Объединение сильнейших специалистов, позволит найти варианты для стабилизации экономических последствий в IT-отрасли, и эффективные решения для текущих задач, — заключил Плуготаренко.

Подробности — в эксклюзивном материале NEWS.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин подписал поручение о подготовке проекта дополнительных мер поддержки бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Свои предложения представят министерства финансов, экономического развития, труда, промышленности и торговли, транспорта, строительства, энергетики, сельского хозяйства. Также в работе будет участвовать Центробанк.