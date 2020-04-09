Министерства представят проект мер по поддержке бизнеса

https://static.news.ru/photo/4997f588-7a7b-11ea-a060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Председатель правительства Михаил Мишустин подписал поручение о подготовке проекта дополнительных мер поддержки бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Свои предложения представят министерства финансов, экономического развития, труда, промышленности и торговли, транспорта, строительства, энергетики, сельского хозяйства.

Также в работе будет участвовать Центробанк, передаёт ТАСС. При составлении проекта ведомства должны исходить из максимально возможного сохранения уровня доходов и занятости граждан.

Меры должны быть представлены 9 апреля.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самозанятые, чья работа была приостановлена из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, также могут воспользоваться упрощённым режимом для получения пособий по безработице.